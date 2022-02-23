اليوم السابع
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إعادة إحياء تماثيل كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.. التفاصيل بالصور

الأربعاء، 23 فبراير 2022 01:04 م
إعادة إحياء تماثيل كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.. التفاصيل بالصور طلاب كليه التربيه الفنيه بجامعه حلوان
كتب محمد صبحى

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شارك طلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان بإعادة إحياء التماثيل التى تجمل الكلية، وذلك برعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وتحت إشراف دكتور عبدالمجيد إسماعيل أستاذ النحت بكلية التربية الفنية، والدكتور محمود كشك معيد بالكلية، وجاءت تلك المشاركة تعبيرا عن رغبة الطلاب وحبهم وانتمائهم للكلية 
 
من جانبه أشار  الدكتور ممدوح مهدى إلي أن جامعة حلوان تتميز بكلياتها الفنية المتخصصة والمتنوعة وإبداعات طلابها الذي لا تنتهي في كافة المجالات لما يقدمونه من أعمال تعبر عن الواقع الفني للمجتمع بطريقة راقية، بالإضافة إلى مساهماتهم الإبداعية في العديد من المشروعات بالدولة.
 
وأكد  الدكتور محمود حامد على دور الفن لأنه مؤثر حقيقي يسهم في عمليات التجديد والتطوير الاجتماعي، وأشاد بالمستوى الفني وبالجهد المبذول من قبل الطلاب لإخراج إعادة أحياء التماثيل بهذا الشكل الفني الرائع، والذي يساهم إلى رفع الذوق الفني لطلاب الكلية.
 
وتتمثل اسماء الطلاب الذين شاركوا في إعادة إحياء التماثيل كالتالي الطالب محمود محمد عاشور، الطالب احمد عمرو الدمرداش، الطالب يوسف اشرف جابر.
 
إعادة إحياء تماثيل كلية التربية الفنية بجامعة حلوان
إعادة إحياء تماثيل كلية التربية الفنية بجامعة حلوان

أحد تماثيل كلية التربية الفنية بجامعة حلوان
أحد تماثيل كلية التربية الفنية بجامعة حلوان

إعادة ترميم تماثيل كلية التربية الفنية بجامعة حلوان
إعادة ترميم تماثيل كلية التربية الفنية بجامعة حلوان

 


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