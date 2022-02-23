اليوم السابع
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إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى 2022 بدون خداع.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 23 فبراير 2022 09:00 ص
إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى 2022 بدون خداع.. اعرف التفاصيل وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2022 فى 7 فبراير الجارى، الذى يستمر حتى شهر مارس المقبل بمناسبة عيد الأم، وينشر "اليوم السابع " تقريرا معلوماتيا حول كيفية الاستفادة من عروض الأوكازيون الشتوى فى نقاط محددة.
 
1- مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى.
 
2- التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.
 
3- التأكد من إعلان المحلات المشاركة بالأوكازيون عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض.
 
‏4- ‎مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها.
 
5- الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.
 
6- تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التى حددها قانون حماية المستهلك.
 
7- يكون المواطن حريصا على الحصول على حقه فى شراء سلع جيدة ومطابقة للمواصفات والاستفادة من التخفيضات المقدمة.
 
8- أن يكون المواطنين أكثر إيجابية، ويقومون بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية. 
 
9- تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.
 
10- تفقد أكثر من محل مشارك فى الأوكازيون الشتوى للحصول على أكبر نسبة فى التخفيضات لدى المحلات المشاركة.

التموين

الأوكازيون الشتوى2022

تخفيضات الاوكازيون الشتوى

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