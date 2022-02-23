اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 فبراير 2022 12:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إزالة حالات بناء مخالف بأوسيم تعدى على الأرض الزراعية.. فيديو

الأربعاء، 23 فبراير 2022 11:05 م
إزالة حالات بناء مخالف بأوسيم تعدى على الأرض الزراعية.. فيديو جانب من حملة الإزالة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت محافظة الجيزة، إأنه في اطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواجهة دورية لمخالفات البناء علي مدار اليوم وازاله التعديات، وتحت إشراف فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم، تم إزالة حالة بناء بلوك أبيض به غرفتين رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، على مساحة 100 متر تقريباً "تعدي على الأرض الزراعية" بالمخالفة للقانون بطريق برك الخيام بالبراجيل بمركز أوسيم، وتم تحرير المخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك حيال المخالف.
 
وأضافت المحافظة فى بيان لها، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشان التصدى بكل حزم لمواجهة أى أعمال مخالفة بدون ترخيص، ضبطت أجهزة حى شمال الجيزة، مخالفة بناء، حيث تم اليوم، ازالة غرفة اسانسير بالدور الثامن، بأحد العقارات بمنطقة البراجيل، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة تحت إشراف ومتابعة السيد أشرف بكر رئيس الحى.
 
 

الجيزة

اوسيم

بناء مخالف

الأراضي الزراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة