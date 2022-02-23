اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 فبراير 2022 10:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم ترتفع بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 833 جنيها

الأربعاء، 23 فبراير 2022 09:49 م
أسعار الذهب اليوم ترتفع بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 833 جنيها ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت أسعار الذهب قبل قليل في التعاملات المسائية بقيمة 3 جنيهات فقط في السوق المصري، وذلك لارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً من لمستويات 1908 دولارات، ولا يزال الذهب فى قمة 8 أشهر بسبب عمليات المضاربة على المعدن الأصفر بسبب تداعيات التوتر بين روسيا وأوكرانيا.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 : 714 جنيها

عيار 21 : 833 جنيها
 
عيار 24 : 952 جنيها
 
الجنيه الذهب : 6664 جنيها
 
 
وأكد محسن فوزي، عضو شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن الاتجاه في الأسواق لشراء عيار 18 يتزايد خلال الفترة الحالية، في ظل طلب مرتفع بالقاهرة الكبرى ليصل حجم الطلب عليه 80%، مشيراً إلى أن محافظات وجه قبلي لا يزال عيار 21 هو المتصدر من حيث حجم المبيعات.
 
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الموروث الثقافي يحد من انتشار عيار 18 في الصعيد، لكن لدينا طلب قوى في القاهرة الكبرى على عيار 18، لافتا إلى أن المشغولات والأطقم من عيار 18 متنوعة لذلك يرتفع الطلب عليه من الفئات الشبابية.
 
وأشار إلى أن الاتجاه فى المستقبل سيكون لعيار 18 وأن الاتجاه العالمي لهذا العيار، لكن في محافظات كثيرة بمصر لا يلقى رواجًا، لكن مع الوقت فإن اتجاه المستهلك سيكون للسعر الأفضل وهناك فارق سعرى كبير وواضح بين 18 و21.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة