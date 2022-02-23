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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 23-2-2022 بالبنوك المصرية

الأربعاء، 23 فبراير 2022 10:00 ص
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 23-2-2022 بالبنوك المصرية الدولار
كتبت ريهام الباشا

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مازال سعر الدولار مستقرا أمام الجنيه المصرى، وذلك ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الأربعاء 23-2-2022، حيث سجل سعره فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.
 
أما فى بنك القاهرة سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

الدولار

الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

اسعار الدولار اليوم

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