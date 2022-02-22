وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يسلمان وثائق التأمين التكافلى الخميس

كتب: محمد الأحمدى

تقيم وزارة القوى العاملة الخميس المقبل 24 فبراير 2022 في تمام الساعة 9.00 صباحاً بمقر ديوان عام الوزارة فعاليات تسليم وزيرالقوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وثائق تأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة من العاملين بـ 4 شركات في مجال المقاولات ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهات فورية لوكيل الوزارة مديرية القوى العاملة بالدقهلية، بعمل حصر شامل بالعمالةغير المنتظمة بكل مصانع الطوب الواقعة بمدينة ميت غمر فور علمه بحادث مصنع الطوب الطفلي بقرية أبو نبهان طريق المنصورةالسريع بميت غمر، لإدراجها ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وصرف منح الرعاية الاجتماعية والصحية الدورية، فضلا عنعمل وثيقة تأمين تكافلي لهم ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي بقيمة 200 ألف جنيه تتحملها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بالوزارة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.