اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 05:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التموين يعلن تنظيم معرض دولى لصناعة المجوهرات العام المقبل

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 03:27 م
وزير التموين يعلن تنظيم معرض دولى لصناعة المجوهرات العام المقبل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى فعاليات ختام معرض نبيو للذهب والمجوهرات والذى قد تم افتتاحه خلال الفترة من ١٩-٢١ فبراير الجارى بمشاركة كبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، مشيرا إلى العام القادم سيكون نبيو معرض دولى بمشاركة دولية كبيرة.


وقدم الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الكبير لتطوير صناعة الذهب والمجوهرات فى مصر وتوجيهاته بإنشاء مدينة للذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما قدم "المصيلحى" الشكر للدكتور مصطفى مدبولى على رعايته الكريمة لإقامة أول مؤتمر ومعرض للذهب والمجوهرات نيبو 2022
مما كان له اثر كبير فى دعم الحكومة الوزراء المعنيين لهذه الصناعة العريقة.

كما وجه "المصيلحى" الشكر للدكتور زاهى حواس على مشاركته الفعالة فى هذا الحدث الهام، وفى كلمته اثناء حفل التكريم أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على حق المصمم فى الملكية الفكرية لافتا الى أن استقبال المعرض للمصممة العالمية عزة فهمى إضافة كبيرة للمعرض وقام بتكريمها مع عدد من رواد صناعة المشغولات.

ضم المعرض أحدث إصدارات ومودلات، من المشغولات الذهبية المصرية والعالمية، التى صنعت بأيادٍ مصرية، ووفر فرصاً قوية لتنفيذ تعاقدات تجارية قادمة بأسعار تنافسية وخصومات حقيقية مع التجار المشاركين خلال فترة انعقاد المعرض ،وقد شارك في المعرض 30شركة بين الذهب والفضة والمجوهرات وكبرى المصانع حتي يكون المعرض على أعلى مستوى يليق بمصر.

 


وزير التموين

معرض دولي لصناعة المجوهرات

صناعة الذهب والمجوهرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة