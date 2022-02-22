نحافة الوجه قد تكون دليلا على بعض الأمراض.. منها مشكلات الجهاز الهضمى

فاطمة ياسر

إذا كنت تعانى من نحافة الوجه نقدم لك العديد من الأسباب المؤدية لذلك، حيث أكد العديد من الأبحاث أنه يعد علامة على الإصابة أو عرضة للإصابة ببعض الأمراض.أكد التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، أن نحافة الوجه تعد علامة تحذيريه في بعض الأحيان على إصابتك ببعض الأمراض، ومنها:

-مشاكل في الجهاز الهضمي:



قد يكون نحافة الوجه علامة على إصابتك بمرض كرون، ومشاكل في القولون، والسبب عدم قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها علي مدار اليوم.

-علامة على الإصابة بالسرطان:



عند الإصابة بمرض السرطان الخبيث نجد أن المصابين تقل لديهم الرغبة في تناول الطعام، وتقليل الشهية، ويفقدون نسبة عالية من أوزانهم بشكل عام، ويتعرضون لنحافة الوجه.

-علامة على القلق والاكتئاب:



نجد أن نسبة كبيرة من الأشخاص المصابين بالقلق والاكتئاب يتعرضون لنحافة شديدة في الوجه، والسبب هو حدوث اضطرابات نفسية تتسبب في عدم الرغبة فى تناول الطعام.

-نقص نسبة الكولاجين:



نقص نسبة الكولاجين في البشرة يعد من أسباب التعرض لوجه نحيف.