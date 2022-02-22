ممثل الصحة العالمية فى روسيا: بعد متحور أوميكرون لن تحدث موجات جديدة للعدوى

كتبت أمل علام

كشفت ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، أن جائحة فيروس كورونا قد تنتهي هذا العام، مشيرة إلى أنه بعد متحور "أوميكرون" لن تحدث موجات جديدة للعدوى في العالم، وهذا ما لا يستبعده علماء الأوبئة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأضافت، ولكن ركود الجائحة لا يعني اختفاء الفيروس. سيحتفظ الفيروس بالقدرة على التحور، لذلك فإن خبراء منظمة الصحة العالمية لا يتوقعون تطور الأوضاع، ومع ذلك فإنهم يلاحظون بتفاؤل حذر، أن موجات تفشي الفيروس على نطاق واسع سوف تتوقف عندما "يهيمن "اوميكرون" في جميع مناطق الكرة الأرضية".

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية، لا توصي برفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، كما أن متحور أوميكرون يمكن أن يسبب مسارا شديدا للمرض، لذلك يجب تطعيم جميع من هم ضمن مجموعة الخطر.

وتنصح فوينوفيتش، للحفاظ على المناعة الشخصية في فصلي الشتاء والربيع، والاكثار من المشي وتناول الفيتامينات وعدم التخلي عن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة.

وأضافت، إن منظمة الصحة العالمية، لا توصي الدول برفع جميع قيود فيروس كورونا حتى الآن، موضحة، إن منظمة الصحة العالمية (WHO)، حيث تتغير الإجراءات اعتمادًا على الوضع في كل بلد، ولكن لإلغاء جميع التدابير والقول" نحن بخير، لسنا بحاجة إلى أي شيء " بالطبع، سيكون له عواقب، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة الموجودة في كل مكان، وبالطبع، يمكننا أيضًا توقع زيادة في حالات كورونا في هذه المجموعات السكانية ذاتها التي يتعين علينا حمايتها ".

وشدد فوينوفيتش على ضرورة توخي الحذر الشديد بشأن الإجراءات، هناك إجراءات تنفيذية للبلد بأسره، لكن لا أحد يتخطى التوصيات الفردية، أتحدث عن ذلك كثيرًا، لا يوجد شرط مفروض بغسل يديك قبل أن تأكل، لكن الجميع يفعل ذلك على أي حال، لذلك، بالطبع، كل بلد ينظر في إمكانياته الخاصة، ووضعه الوبائي، وأهم شيء توجهه الدول الآن هو عبء العمل في المستشفيات، والعبء على نظام الرعاية الصحية.

وقال، إذا كان نظام الرعاية الصحية، الذي يتضمن رعاية المرضى الخارجيين، وسيارات الإسعاف، والمستشفى، والعناية المركزة، قادرًا على التعامل مع عدد حالات كورونا وتقديم جميع الرعاية الطبية الأخرى، فقد تقرر الدولة بالطبع تخفيف القيود، وشدد ممثل منظمة الصحة العالمية على بعض هذه الإجراءات التقييدية، مضيفة، إن منظمة الصحة العالمية كانت واضحة جدًا منذ بداية الوباء: وتعتبر عمليات الإغلاق هي الملاذ الأخير.