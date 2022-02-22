مستوى قياسي جديد لأسعار النفط.. 97.66 دولار لبرنت و94.32 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، 97.66 دولار دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وهو أعلى مستوى لها منذ شهرسبتمبر عام 2014 كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 94.32دولار للبرميل حيث ارتفعت بمقدار .%3.6

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم، قد شهدت ارتفاعا بأكثر دولارين مسجلة بذلك مستوى قياسي جديد لأسعار النفط خلال 7 سنوات، وذلك نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية مع زيادة التوترات بين روسيا وأوكرانيا بعد أن أمر فلاديمير بوتين الرئيس الروسى بنشر قوات حفظ سلام في "لوجانسك ودونيتسك" بعد الاعتراف باستقلالهما.

وحذرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية، من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط، مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية وسلسلة التوريد، يمكن أن يهدد أوضاع الحساب الجاري في أمريكا اللاتينية ويزيد التضخم، وقد يؤدي ذلك إلى تسريع تشديد السياسة النقدية، مع زيادة أسعار الفائدة للبنوك المركزية في المنطقة، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقالت شركة الأبحاث الاقتصادية المستقلة في تقرير لها، إن العديد من الدول المستوردة الصافية للنفط في المنطقة ستشهد مواقفها الخارجية تتضرر.

وقال الخبير الاقتصادي في أمريكا اللاتينية ، نيخيل سانجاني: "سيكون مصدر قلق كبير بشكل خاص في تشيلي، حيث نقاط الضعف الخارجية بالفعل أكبر مما يفترضه معظم الناس" ، مضيفًا أنه إذا ظلت أسعار النفط عند مستواها الحالي، فإن العجز في الحساب الجاري للبلد سيتوسع إلى 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأشار التقرير إلى أنه أيضا سيستفيد منتجو النفط مثل الإكوادور وفنزويلا وكولومبيا من عائدات الصادرات المرتفعة ، كما سيتلقى النمو الاقتصادي للمنتجين دفعة.

في هذا السيناريو، تتوقع كابيتال إيكونوميكس أن ينهي تضخم المستهلك في المنطقة العام بحوالي نصف نقطة مئوية فوق التوقعات الحالية.

وتخطط البحرية الأمريكية لإطلاق أسطول من طائرات الدرونز فى الشرق الأوسط مع دول حليفة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس، حيث صرح نائب الأدميرال براد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس لوكالة أسوشيتيد برس أن 100 طائرة درون ستزيد من قدرات المراقبة للبحرية حتى تتمكن من مراقبة المناطق المهمة لتدفق النفط والشحن بشكل أفضل.

وصرح كوبر إنه يأمل أن يتم تشغيل الطائرات بحلول صيف عام 2023. ولم يتضح أى الدول ستنضم إلى الولايات المتحدة فى الأسطول.

قال كوبر لوكالة أسوشييتد برس: "باستخدام أنظمة غير مأهولة، يمكننا ببساطة رؤية المزيد إنها موثوقية عالية وتزيل العامل البشري"، وأضاف أن الطائرات بدون طيار هى "الطريقة الوحيدة لتغطية أى ثغرات".

وأشارت وكالة أسوشييتد برس إلى أنه منذ قرارات الرئيس السابق ترامب بخفض عدد الجنود وانسحابه من اتفاقيات دولية، تم استهداف السفن فى المنطقة بالإضافة إلى هجمات أخرى مشبوهة.

ومع ذلك، قال كوبر إنه لم يكن هناك تفاعل كبير مع القوات الأمريكية: "إذا نظرت إلى الوراء خلال الشهرين الماضيين، فسأقول أن الوضع على ما هو عليه كانت هناك بعض الفترات التى شهدوا فيها زيادة طفيفة فى النشاط.. الغالبية العظمى من هذه التفاعلات آمنة".

يذكر أن البحرية الأمريكية أعلنت فى الثانى من الشهر الجارى بدء مناورة بحرية فى منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 60 دولة ومنظمة دولية والتى استمرت 18 يوما وشملت 9 آلاف عنصر وما يصل إلى 50 سفينة عسكرية.

وقال كوبر فى بيان وقت بدء المناورات: "هذا المستوى من التمثيل يُظهر العزيمة المشتركة فى الحفاظ على النظام الدولى القائم على القواعد".