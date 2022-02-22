اليوم السابع
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محافظ القاهرة: إضافة مسجد ومساحات خضراء ومعارض وأماكن ترفيهية لقرية الفواخير

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 04:51 م
محافظ القاهرة: إضافة مسجد ومساحات خضراء ومعارض وأماكن ترفيهية لقرية الفواخير اجتماع محافظ القاهرة لمتابعة تطوير قرية الفواخير
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك تواصلا مستمرا مع الحرفيين والقائمين على المصانع والورش بقرية الفواخير بمصر القديمة للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير القرية وتسويق المنتجات ووضع المكان على الخريطة السياحية، جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة لبحث أعمال تطوير قرية الفواخير بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه جارى اعتماد مخطط لتطوير قرية الفواخير لإضافة عدة خدمات كمسجد ومساحات خضراء ومعارض وأماكن ترفيهية تتناسب مع رواد المكان إلى جانب التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتحديد الاحتياجات الخاصة بمدرسة تعليم الحرفة بالقرية تمهيدًا لإقامتها.
 
وأضاف محافظ القاهرة أنه يجرى الآن مراجعة كل المرافق مثل الغاز والمياه والكهرباء ومدى كفاءة وجاهزية الأفران لرفع كفاءتهم.
 
وأكد محافظ القاهرة أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بأعمال تطوير قرية الفواخير فى إطار تنفيذ استيراتجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن هناك اهتمام متواصل لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلة والعالمى، خاصة أن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم.

الفخار

الفواخير

القاهرة

قرية الفواخير

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