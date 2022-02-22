محافظ الجيزة يحقق فى شكاوى سحب مدرسة بأوسيم الكتب من الطلبة بسبب المصروفات

كتب سيد الخلفاوى

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه سيتخذ اللازم تجاه شكاوى بعض أولياء أمور طلبة بمدرسة باحثة البادية بمنطقة البراجيل بأوسيم بالجيزة، حول قيام مسئولى المدرسة بسحب كتب التيرم الثانى من الطلبة الذين لم يسددوا أقساط الترم الثانى، خلال اصطفاف الطلبة فى طابور الصباح، مؤكدا أن المديرية تتعامل بشكل فورى مع أى شكوى للمواطنين.

وشكا عدد من أولياء الأمور بمدرسة باحثة البادية بمنطقة البراجيل بأوسيم بالجيزة، من قيام مسئولى المدرسة بسحب كتب التيرم الثانى من الطلبة الذين لم يسددوا أقساط الترم الثانى، خلال اصطفاف الطلبة فى طابور الصباح.

وقالت إحدى أولياء الأمور، أن ابنها فى الصف السادس الابتدائي، وفوجئ بمسئولى المدرسة يستعيدون منه كتب الدراسة بسب تأخر دفع المصاريف، وهو ما حدث مع ما يقرب من 60 طالبا، بنفس المدرسة دون إخطار أولياء الأمور.