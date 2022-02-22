اليوم السابع
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محافظة الجيزة تزيل تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالواحات البحرية

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 01:31 م
محافظة الجيزة تزيل تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالواحات البحرية إزالة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة، فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الاراضى الزراعية وردع المخالفين.
 
ونفذت محافظة الجيزة، من خلال مركز الواحات البحرية، 20 قرار إزالة واسترداد أراضى أملاك الدولة على مساحة 25175م٢، وذلك فى إطار الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، وشملت التعديات التى تمت إزالتها بقرية منديشة ومنطقة مثلث العجوز وإزالة أسوار من بلوك الحجر الجير ومنشات وغرف غير مسقوفة غير مكتملة البناء واخري مسقوفة بجريد النخيل والخشب.
 
كما شنت محافظة الجيزة، من خلال مركز أطفيح، حملة إزالة تعديات على الأراضي ولاية الرى حرم الترعه البرمبليه بعدد 5 حالات بمساحة 1500 متر عباره عن مزروعات ومبانى مخالفة.
 
وواصلت محافظة الجيزة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تمت إزالة 6حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة (1255م٢) بمدينة الحوامدية وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

املاك الدولة

الجيزة

محافظة الجيزة

الواحات

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