محافظة الجيزة ترفع 2080 حالة تعدٍ وإشغال للمنشآت التجارية والمقاهى

كتب سيد الخلفاوى

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملة إزالة إشغالات مكبرة، شملت حدائق الأهرام، وأسفرت عن ضبط 2080 حالة إشغال ضمت كراسى وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع كل حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام إزاله 30 حاجزا حديديا يستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات بالمخالفة والتعدى على الطريق العام.

كما شنت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة حملات مكبرة لرفع السيارات المتهالكة والمتروكه والمهملة بالشوارع، والمتعدية على الطريق العام ونقلها بجراجات وساحات بعيدة عن نهر الطريق نظرا لما تعكسه من مظهر غير حضارى وإعاقة للحركة المرورية.