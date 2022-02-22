لو بتعانى من الكرش.. مشروب صحى يقلل من دهون البطن فى أسابيع

كتبت مروة هريدى

الدهون الحشوية ، والمعروفة أيضًا باسم دهون البطن، هي مقدمة لمشاكل صحية خطيرة، لحسن الحظ، يمكن أن يساعد تعديل النظام الغذائي المقترن بالتمارين في القضاء على الدهون الخطيرة، ووفقًا للبحث، هناك مشروب واحد يمكن أن يساعد بشكل كبير في حرق الدهون في غضون أسابيع فقط، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

على عكس الدهون تحت الجلد، لا تقع الدهون الحشوية تحت الجلد مباشرة، بدلا من ذلك، يتم تخزينها في أعماق البطن بالقرب من الأجهزة الحيوية، ولكن يمكن لإجراء بعض التغييرات على نمط الحياة الصحية يمكن أن تساعد في إذابة الدهون العنيدة.

تعتبر الدهون الحشوية خطرة لأنها يمكن أن تطلق مواد كيميائية سامة تؤدي إلى التهاب أنسجة الجسم، علاوة على ذلك، يمكن أن تزيد دهون البطن من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة تتراوح من مرض السكري إلى الخرف.

ولكن يمكن القضاء على هذه الدهون الحشوية، حيث وفقًا لبحث نُشر في مجلة Oleo Science، فإن أحد الأشياء التي قد تساعد في تقليل دهون البطن هو تناول مشروب التفاح، حيث درس الباحثون آثار مادة البوليفينول الموجودة في التفاح على موضوعات بأوزان مختلفة، وتم تصنيفهم من "نقص الوزن المعتدل" إلى "السمنة المعتدلة"، وكان هناك 124 مشاركًا في الدراسة.

البوليفينول عبارة عن مركبات نباتية طبيعية يمكن العثور عليها في الفواكه والخضروات والحبوب، تُعرف هذه الأشياء الجيدة من النباتات بآلياتها في مكافحة الأمراض، فضلاً عن قدرتها على الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب.

تم تقسيم الأشخاص في الدراسة إلى مجموعتين لكل تجربة، مجموعة مشروب التفاح ومجموعة الدواء الوهمي، حيث استهلكت مجموعة شراب التفاح مشروبات تحتوي على 600 ملليجرام من بوليفينول التفاح، عندما يتعلق الأمر بكمية المشروب الفعلية، فقد تم إعطاؤهم 340 جرامًا من المشروب يوميًا لمدة 12 أسبوعًا.

ومع ذلك، تم إعطاء مجموعة الدواء الوهمي ثلاثة أضعاف هذا المبلغ لمدة أربعة أسابيع بدلاً من ذلك، بعد ثمانية أسابيع من بروتوكول مشروب التفاح، حيث بدأ الباحثون في ملاحظة اختلاف في منطقة الدهون الحشوية، ووجدوا أن مجموعة التفاح شهدت انخفاضًا "ملحوظًا" في هذا المجال.

ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن هذه التأثيرات لوحظت فقط في أولئك الذين بدأوا الدراسة بمزيد من الدهون الحشوية، وأضافوا أنه لم يكن هناك تغيير كبير في منطقة الدهون الحشوية في مجموعة التفاح التي بدأت بمنطقة الدهون الحشوية الطبيعية، وهناك سبب آخر يمكن أن يساعد التفاح في إنقاص الوزن هو محتواه من البكتين، وهو نوع من الألياف يتم تكسيره ببطء، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

يرتبط هذا النوع من الألياف أيضًا بالماء ويحد من كمية الدهون التي يمكن لخلاياك امتصاصها، بالإضافة إلى ذلك، وجد أن استهلاك قشور التفاح يقطع العديد من عوامل متلازمة التمثيل الغذائي ، كما ورد في مجلة Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.

تصف متلازمة التمثيل الغذائي مجموعة من الحالات التي تشمل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.