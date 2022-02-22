لمشتركي المحمول.. 10 حقوق للمستخدمين داخل فروع الشركات

كتبت هبة السيد

يتجه مشتركو المحمول إلى فروع الشركات للحصول على خدمات متعددة سواء سداد فواتير أو حل مشاكل مع الخدمات، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 10 حقوق المستخدمين داخل أفرع الشركات، وهي:

1- إتاحة معلومات دقيقة حول التفاصيل المتعلقة بالخدمة عند طلبها.

2- التعاقد على الخدمة من خلال نماذج العقود المعتمدة من الجهاز.

3- إتاحة الإمكانية للعميل للاطلاع على شروط التعاقد قبل التوقيع.

4- إعلام العميل بالشروط والأحكام الخاصة بالباقات والعروض قبل تفعيل الاشتراك.

5- إمكانية سداد مقابل الخدمات من خلال طرق دفع إلكترونية.

6- الحصول على نسخة بأي معاملة تمت كالعقود أو فواتير وإيصالات الدفع وغير ذلك من المستندات التي تثبت حقوق العميل.

7- الأولوية في تقديم الخدمة للعملاء من ذوي الهمم وكبار السن.

8- توفير متطلبات الكود الهندسي المصري لتسهيل حركة العملاء من ذوي الهمم.

9- تقديم الخدمة أمام الفرع إذا كان العميل من ذوي الهمم وتعذر وصوله للفرع لعدم توافر متطلبات الكود الهندسي المصري.

10- وجود إعلان أو لافتة بالفرع بأرقام التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حالة وجود شكاوى لم يتم حلها مع الشركة.

يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك فى نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.17%.