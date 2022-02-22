كيف تكشف حالة أسنانك عن إصابتك ببعض الأمراض؟ منها السكر

فاطمة ياسر

يمكن للأسنان أن تكشف إصابتك بأمراض أخرى وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "ذي صن"، مشيرا إلى أنه يمكن لطبيب الأسنان أن يكتشف الإصابة بأمراض خطيرة، مما لاشك فيه أن الاهتمام بصحة الأسنان يعد من أهم الحيل للحفاظ على صحتك بشكل عام، وصحة أسنانك بشكل خاص، ولذا يوصي الدكتور آزاد إيروملو استشاري طب الأسنان، بإجراء فحص كل ستة أشهر لرعاية صحة الفم، مع مراقبة الصحة العامة، لأن طب الأسنان مدرب على التعرف على علامات الإصابة بأمراض أخرى.

وقدم التقرير العديد من الأمراض التي يكتشفها طبيب الأسنان خلال الكشف على المريض، ومنها:

-سرطان الفم:



خلال فحص الأسنان يمكن أن يتشف الطبيب إصابتك بسرطان الفم والسبب ظهور آفات حمراء أو بيضاء على اللسان أو في قاع الفم أو الأنسجة الرخوة في مؤخرة الفم.

-الأنيميا وفقر الدم:



إذا كانت بطانة الفم شاحبة جدا، فقد تكون هذه علامة على إصابة المريض بفقر الدم.

-مرض السكر:



يظهر جفاف في الفم وانحسار اللثة والنزيف المفرط، جميعها أعراض تشير إلى إصابتك بمرض السكر، ولذا يوصي بضرورة إجراء تحليل فحص نسبة السكر بالدم للتشخيص الدقيق.