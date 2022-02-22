كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية تصلى من أجل مصر فى مكان مفتوح بوادى النطرون

كتب محمد الأحمدى

أطلقت كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، اليوم لقاء روحيًا جديدا للصلاة بعنوان " من أجل مصر "، بوادى النطرون اليوم 22 فبراير، وذلك فى مكان مفتوح منعا لانتشار فيروس كورونا.

وقال القس "سامح موريس" راعى كنيسة قصر الدوبارة، إن هذا اللقاء جاء للصلاة لأجل مصر تحقيقاً لوصية الأب الراحل مكارى يونان، بشأن الوحدة فى الصلاة لأجل مصر بنفس وروح واحدة.

ويشارك فى اللقاء أقباط من مختلف كنائس ومحافظات مصر، بهدف الصلاة على مدار اليوم، لأجل أمان واستقرار مصر، وأن يحافظ اللهعلى أرضها وشعبها، ويمنحها سلاماً دائماً.