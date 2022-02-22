اليوم السابع
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كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية تصلى من أجل مصر فى مكان مفتوح بوادى النطرون

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 06:44 م
كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية تصلى من أجل مصر فى مكان مفتوح بوادى النطرون صلاة كنيسة قصر الدوبارة من أجل مصر
كتب محمد الأحمدى

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أطلقت كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، اليوم لقاء روحيًا جديدا للصلاة بعنوان " من  أجل مصر"، بوادى النطرون اليوم 22 فبراير، وذلك فى مكان مفتوح منعا لانتشار فيروس كورونا. 
 
 
وقال القس "سامح موريس" راعى كنيسة قصر الدوبارة، إن هذا اللقاء جاء للصلاة لأجل مصر تحقيقاً لوصية الأب الراحل مكارى يونان، بشأن الوحدة فى الصلاة لأجل مصر بنفس وروح واحدة.
 
 
ويشارك فى اللقاء أقباط من مختلف كنائس ومحافظات مصر، بهدف الصلاة على مدار اليوم، لأجل أمان واستقرار مصر، وأن يحافظ اللهعلى أرضها وشعبها، ويمنحها سلاماً دائماً.
 

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