كل ما تريد معرفته عن ارتجاع المريء عند الأطفال

نهير عبد النبى

مرض الارتجاع المعدي المريئي هو اضطراب هضمي طويل الأمد (مزمن) يحدث ذلك عندما تتدفق محتويات المعدة إلى الأعلى (الارتجاع) إلى أنبوب الطعام (المريء)، ويعتبر مرض الجزر المعدي المريئي شائعًا عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، حيث يبصق معظم الأطفال بضع مرات في اليوم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمرهم.

وضمن سلسلة س وج يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن ارتجاع المريء وفقًا لما ذكره موقع hopkinsmedicine

س: ما الذي يسبب ارتجاع المريء؟

غالبًا ما يحدث ارتجاع المريء بسبب شيء يؤثر على العضلة العاصرة للمريء السفلية LES هي عضلة أسفل أنبوب الطعام (المريء). تفتح LES للسماح للطعام بالدخول إلى المعدة، ويغلق للحفاظ على الطعام في المعدة عندما يرتاح LES كثيرًا أو لفترة طويلة ، يتدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى المريء،و هذا يسبب القيء أو الحموضة المعوية.

وهناك أسباب أخرى منها "السمنة، الأدوية، بما في ذلك بعض مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب وأدوية الألم، التدخين".

س: ما هى الأطعمة التى تزيد من الم ارتجاع المريء عند الأطفال؟



-شوكولاتة.

-نعناع.

-الأطعمة الغنية بالدهون.

-الأطعمة الحمضية.

-الطماطم وصلصات الطماطم.

س:ما هي أعراض مرض ارتجاع المريء؟

الحموضة المعوية، أو عسر الهضم الحمضي ، هي أكثر أعراض ارتجاع المريء شيوعًا،و توصف الحموضة المعوية بأنها ألم حارق في الصدر، يبدأ خلف عظم القص ويتحرك صعوداً إلى العنق والحلق يمكن أن تستمر لمدة ساعتين، وغالبًا ما يكون أسوأ بعد الأكل، ويمكن أن يؤدي الاستلقاء أو الانحناء بعد الوجبة أيضًا إلى الشعور بالحموضة المعوية.

غالبًا ما يعاني الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا من أعراض ارتجاع المريء المختلفة،و سيكون لديهم سعال جاف أو أعراض ربو أو صعوبة في البلع. لن يكون لديهم حرقة كلاسيكية.

قد يكون لكل طفل أعراض مختلفة، تشمل الأعراض الشائعة للارتجاع المعدي المريئي ما يلي:

-التجشؤ.

-عدم الرغبة فى تناول الطعام.

-المعاناة من آلام في المعدة.

-الشعور بالضيق عند تناول الوجبات.

-يتقيأ في كثير من الأحيان.

-الاختناق.

-السعال في كثير من الأحيان.

-نوبات السعال في الليل.

-الإصابة بنزلات البرد كثيرًا.

-كثرة الإصابة بعدوى الأذن.

كيف يتم تشخيص ارتجاع المريء؟

سيجري مقدم الرعاية الصحية لطفلك فحصًا جسديًا ويأخذ التاريخ الصحي.

قد تشمل الاختبارات الأخرى ما يلي:

-الأشعة السينية الصدر، يمكن للأشعة السينية التحقق من وجود علامات تدل على انتقال محتويات المعدة إلى الرئتين. وهذا ما يسمى بالشفط.

سلسلة GI العلوي أو ابتلاع الباريوم. يفحص هذا الاختبار أعضاء الجزء العلوي من الجهاز الهضمي لطفلك، حيث يقوم بفحص أنبوب الطعام (المريء) والمعدة والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر). سوف يبتلع طفلك سائل معدني يسمى الباريوم. يغطي الباريوم الأعضاء بحيث يمكن رؤيتها في الأشعة السينية. ثم يتم أخذ الأشعة السينية للتحقق من وجود علامات على وجود تقرحات أو قرح أو انسداد غير طبيعي.

-التنظير، يتحقق هذا الاختبار من الجزء الداخلي من الجهاز الهضمي، يستخدم أنبوبًا صغيرًا ومرنًا يسمى المنظار الداخلي، لها ضوء وعدسة كاميرا في النهاية. يمكن أيضًا أخذ عينات الأنسجة من داخل الجهاز الهضمي للاختبار.

-قياس ضغط المريء، يتحقق هذا الاختبار من قوة عضلات المريء يمكنه معرفة ما إذا كان طفلك يعاني من أي مشاكل في الارتجاع أو البلع يتم إدخال أنبوب صغير في فتحة أنف طفلك ، ثم إلى أسفل الحلق وصولاً إلى المريء. ثم يقيس الضغط الذي تسببه عضلات المريء في حالة الراحة.

كيف يتم علاج ارتجاع المريء؟

يعتمد العلاج على أعراض طفلك وعمره وصحته العامة سيعتمد أيضًا على مدى خطورة الحالة، وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها وهى:

-راقب تناول طعام طفلك، قلل من الأطعمة المقلية والدهنية والنعناع والشوكولاتة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل المشروبات الغازية والشاي والفواكه الحمضية والعصائر ومنتجات الطماطم.

-قدمي لطفلك حصصًا أصغر في أوقات الوجبات، أضف وجبات خفيفة صغيرة بين الوجبات إذا كان طفلك جائعًا، لا تدع طفلك يفرط في الأكل دع طفلك يخبرك عندما يكون جائعًا أو ممتلئًا.

-قدِّم وجبة المساء مبكرًا ، قبل موعد النوم بثلاث ساعات على الأقل.