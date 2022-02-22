فتوى اليوم.. حكم الصلاة بالمنزل بدلًا من المسجد خشية الرياء والسمعة

كتب لؤى على

يواصل "اليوم السابع"، تقديم خدماته " فتوى اليوم "، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه..ما حكم صلاتي في المنزل بدلًا من المسجد خوف الوقوع في الرياء وحبّ الظهور؟ وما الذي يجب عليَّ فعلُه؟، وجاء رد الدار كالآتى:

يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» متفق عليه.

فعلى السائل أن يجعلَ نيَّته خالصة لله في ذهابه إلى المسجد، ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان الذي يتربص به؛ حتى يُثْنِيهِ عن عبادة الله بدعوى أنه يذهب للمسجد رياءً وسمعةً، فما هي إلا مكائد الشيطان؛ حتى تبتعد عن المسجد.

فعليك بذكر الله والاستعاذة به سبحانه من الشيطان الرجيم.