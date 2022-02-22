صادرات مصر لأفريقيا.. 10 معلومات عن مستهدفاتها حتى 2025

تعمل مصر على الاهتمام بتواجد المنتجات الوطنية داخل أسواق القارة السمراء، وفي سبيل ذلك جرى وضع عدة رؤى لزيادة الصادرات للأسواق الأفريقية، وتستهدف خطة مصر لأفريقيا تعزيز التبادل التجاري مع دول القارة السمراء وخاصة دول الكوميسا، وتهدف الاستراتيجية التي ستقوم على تنفيذها وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية متابعة حركة التصدير بصورة مستمرة وقياس مدى فعالية البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذى جرى بدء تطبيقه مطلع العام المالي الجاري 2020-2021.
10 مليار دولار صادرات مستهدفة بحلول 2025
تدشين أول سلسلة تجارية مصرية بالقارة السمراء
10 دول أفريقية يجري تطبيق الخطة عليها والتوسع في باقي القارة
تحليل تفصيلي لملامح الوضع الحالي للصادرات إلى أفريقيا
توفير وسائل النقل البري والبحري وتفعيل الاتفاقات التجارية
التوسع في الدعم التقني والمالي للمصدرين
برنامج دعم الصادرات الجديد يتحمل 80 % من قيمة الشحن للبضائع المصرية
إدخال قطاعات جديدة ضمن برنامج دعم التصدير منها الأدوية
تستهدف مصر زيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 7 مليارات دولار خلال 2022
تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة
اعداد قوائم كاملة للمنتجات التي عليها طلب في الأسواق الأفريقية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة