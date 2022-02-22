اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 05:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 04:54 م
شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودى، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، والذى يتم فيه الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون، على يد الإمام محمد بن سعود.
 
ويقدر فضيلة الإمام الأكبر الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والعلاقة الوثيقة التى تربط المملكة والأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأمن والأمان وأن يرزق أهلها دوام السلامة والاستقرار.

شيخ الازهر

الملك سلمان

السعودية

يوم التأسيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة