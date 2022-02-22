دراسة: تناول الكثير من الخضار لن يساعد في الوقاية من أمراض القلب

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية أن تناول الكثير من الخضراوات لن يساعد في الوقاية من أمراض القلب، بحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.ودرس الباحثون في جامعة أكسفورد بيانات 400 ألف بريطانياً، تم تعقبهم لمدة 12 عامًا خلال هذه الفترة ، كان 18 ألف منهم يعانون من مشاكل قلبية كبيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.وسُئل المشاركون عن عدد الخضراوات التي يأكلونها كل يوم وتمت مقارنة ذلك بمعدلات الإصابة بأمراض القلب.

بشكل عام ، كانت المجموعة التي تناولت الخضار النيئة أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%مقارنة بأولئك الذين تناولوا كمية أقل من الخضار.لم يكن هناك فرق بين الخضار المطبوخة لكن فائدة تناول الخضار النيئة اختفت عندما أُخذت عوامل أخرى في الاعتبار، مثل نمط الحياة.

وخلصت الدراسة إلى أن تناول الكثير من الأطعمة مثل البروكلي والجزر والبازلاء "ليس له تأثير وقائي على حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية".

وأشار تقرير في مجلة Frontiers of Nutrition إلى أن أي رابط بين تناول الخضار وصحة القلب يرجع إلى أن أولئك الذين يأكلون كثير من الخضراوات يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة في جوانب أخرى من حياتهم.

وفحص البحث بيانات هيئة الصحة البريطانية من 400 ألف من البالغين في المملكة المتحدة بمتوسط ​​عمر 56 وكان المدخول اليومي من إجمالي الخضراوات خمس ملاعق كبيرة لكل شخص.

ومع ذلك ، قال المؤلف المشارك الدكتور بن لاسي: "يظل تناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على وزن صحي جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحة جيدة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الرئيسية ، بما في ذلك بعض أنواع السرطان".