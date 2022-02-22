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جامعة القاهرة تنظم 3 معارض ملابس وإكسسوارات مجانية للطلاب مارس المقبل

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 10:56 ص
جامعة القاهرة تنظم 3 معارض ملابس وإكسسوارات مجانية للطلاب مارس المقبل جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تنظم جامعة القاهرة لطلابها خلال شهر مارس المقبل، 3 معارض مجانية للملابس والمصنوعات الجلدية والاكسسوارات وغيرها من المستلزمات، انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لطلابها، وبناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بدعم الطلاب غير القادرين وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المعارض التي تنظمها الجامعة تضم ملابس جديدة ومنتجات جلدية وغيرها من المستلزمات بالمجان، مشيرًا إلى أنه سيستفيد من المعارض المقامة خلال شهر مارس نحو 10 آلاف طالب وطالبة.
 
وأكد الدكتور الخشت، حرص جامعة القاهرة على إقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بصفة دورية، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وتوفير المناخ الملائم لهم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي.
 
من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إقامة معارض الملابس للطلاب تتم وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعي، ومساعدة مستحقي الدعم، التزامًا من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد.
 
وأوضح نائب رئيس جامعة القاهرة، أن المعارض التي تقام خلال شهر مارس تضم نحو 25 ألف قطعة ملابس صيفية ومصنوعات جلدية واكسسوارات، مشيرًا إلى أن الجامعة ستراعي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث سيتم تنظيم دخول الطلاب وفق كروت مختومة يحصلون عليها من خلال إدارة رعاية الشباب، وإدارة التكافل الاجتماعي، وإدارة المدن الجامعية.
 
 

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