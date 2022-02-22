جامعة الأزهر تطلق قافلة شاملة لحلايب وشلاتين وأبورماد دعما للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

كتب لؤى على

أطلقت جامعة الأزهر اليوم قافلة شاملة لحلايب وشلاتين وأبورماد برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، بالتعاون مع وزارة التضامن برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن القافلة ينظمها قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، وتشمل مختلف التخصصات الطبية، وتقوم بتوقيع الكشف الطبى، وصرف الأدوية، وإجراء العمليات اللازمة، وتوفير المستلزمات الطبية، بجانب توفير كشف طبى على الحيوانات وتطعيمها، وتقديم الدعم الزراعى، وزراعة الأشجار المثمرة.

وأوضح المشرف العام على القوافل الطبية أن القافلة توفر الحماية الاجتماعية من خلال صرف المواد الغذائية والأثاث المنزلي، وندوات توعوية، وتوزيع هدايا مدرسية، ودورات تدريبية على الحرف اليدوية والخط العربى ورسم الجداريات، إضافة إلى تسليم مشروعات إنتاج حيواني، وإجراء امتحانات للراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.

وأضاف المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية أن القافلة تحظى بدعم واهتمام من قيادات الأزهر والتضامن الاجتماعى، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر وتشارك فيها وزارات الصحة والتضامن الاجتماعى، والزراعة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومرصد الأزهر للفتوى، ووحدة لم الشمل، وستستمر حتى 28 من فبراير الجارى.