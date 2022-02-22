المرشح لمنصب الرئيس العام للكنائس الرسولية: تقنين 39 كنيسة آخر 7 سنوات

قال القس ناصر كتكوت المرشح لمنصب الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر إنه تم تقنين 39 كنيسة رسولية خلال آخر 7 سنوات من خلال لجنة تقنين أوضاع الكنائس، موضحا أن الكنيسة تصلى من أجل الرئيس والحكومة.

ومن جانبه، قال القسيس ثروت لبيب راعى الكنيسة الرسولية إن الكنيسة لا يوجد بها مناصب ولكن تعتبر خدمة، مؤكدا أن روحالانتخابات تثبت المحبة الأخوة، فيما أوضح أرمينوس المنياوى المستشار الإعلامى للكنيسة الرسولية أن الكنيسة مؤسسة وطنية أكثرمن كونها دينية.

وتبدأ بعد قليل الإنتخابات بالتصويت على الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر القس ناصر كتكوت وهو ليس له منافس ولكن يشترط أيضا التصويت بلا أرغب أو أرغب بحيث لابد من الحصول على 50 في المائة بالإضافة إلى ناخب آخر وإلا يفتتح باب الترشح من جديد على هذا المنصب وهذا ينطبق على كل مرشح دون منافس له.

وأوضح أرمينوس المنياوى المستشار الإعلامى للكنيسة الرسولية أن التصويت بعد ذلك على نائب الرئيس العام وهناك 3 مرشحينعلىهذا المنصب وهم القس ناصر رشدى والقس صلاح إبراهيم والقس يعقوب عياد، ثم انتخاب السكرتير العام ومرشح على هذا المقعدالقسنصر أمين والقس حلمي مراد، ثم آنتخاب رئيس اللجان الروحية وهو مرشح دون منافس وهو القس صفا وليم، ثم انتخاب العضوالعلماني والمرشح عليه هو الأخ إسحق يوسف دون منافس

ويأتى بعد ذلك التصويت على مرشح المجلس الملي الإنجيلي العام وهو القس عادل جاد الله دون منافس ثم انتخاب رؤساء المجامع بالمنيا وبني سويف ويترشح عليه القس عيد كامل دون منافس ثم مجمع أسيوط ومصر العليا ومرشح عليه آثنان هما القس ممدوحمرادوالقس عزت أرميا ثم مجمع القاهرة والوجه البحري والمرشح عليه القس ماجد عدلي خليل والقس جميل عويضة.

ويحضر المجلس العام ما لايقل عن 200 قس رسولى تابع للمجلس العام، بالإضافة إلى القس جيف ستاركى العميد الإكاديمى لكلياتاللاهوت الإنجيلية للكنائس الرسولية فى الشرق الاوسط والقس آدم.

ويحضر القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر ومعه القس إسطفانوس الأمين العام للطائفة لمتابعة الانتخابات.