اليوم السابع
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الكهرباء: تعاون المواطن معنا بالإبلاغ عن سرقات التيار يقلل نسب الفقد بالشبكة

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 03:00 ص
الكهرباء: تعاون المواطن معنا بالإبلاغ عن سرقات التيار يقلل نسب الفقد بالشبكة وزاره الكهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن المواطن إذا تعاون مع وزارة الكهرباء وتوقف عن سرقات التيار أو القيام بالإبلاغ عن سرقات التيار، يقلل نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
 
وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القضاء على سرقات التيار الكهربائي فى مصلحة المواطن قبل الدولة، لافتا إلى أن القضاء على سرقات التيار يتيح للمواطن الحصول على خدمة بجوده عاليه و يمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير و التوسع بالشبكة القومية للكهرباء.
 
وتابع حمزة، أن قانون الكهرباء يتم تطبيقه بكل حزم على المخالفين، ولن نسمح بأى تجاوز فى حق الدولة، لافتا إلى أن القانون الجديد يجرم سرقات التيار الكهربائي وتصل إلى الحبس.
 
 
 
 

الكهرباء

العداد مسبوق الدفع

ايمن حمزه

سرقات التيار الكهربائي

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