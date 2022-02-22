الرى: إجراءات قانونية ضد مواطن زور مستندات رسمية للاستيلاء على أرض بالمنيا

كتبت أسماء نصار

قالت وزارة الموارد المائية و الرى ، إن أحد المواطنين قام بتزوير عدد من المستندات الرسمية تتدعى موافقه الوزارة على الطلب المقدم منه بالترخيص بإقامة مشروع على قطعة أرض تحت ولاية وزارة الموارد المائية والري بمحافظة المنيا.

أضافت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا المواطن، وقامت الأجهزة الأمنية بضبط المزور وجاري استكمال التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وأكدت الوزارة أنه لا تهاون مع أي تصرفات غير قانونية يقوم بها البعض للتعدي علي أملاك الوزارة، مع اتخاذ الوزارة وبشكل فوري كافة الإجراءات القانونية للتصدي لمثل هذه الأفعال.