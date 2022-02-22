بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألار كاريس رئيس جمهورية إستونيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية استونيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألار كاريس رئيس جمهورية إستونيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية استونيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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