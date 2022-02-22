التنمية المحلية: التعاقد مع شركة لمراقبة أداء شركات النظافة وقياس رضا المواطنين

كتب على عبد الرحمن

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، عدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة والبالغ عددها 18 حياً لمتابعة آليات عمل منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، والتى تقدمها شركتى الخدمات البيئة وتدوير المخلفات، للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية والمرافق العامة وتفعيل عملية الجمع السكنى للمخلفات البلدية طبقاً لتعاقد الشركتين مع المحافظة .

وفى بداية الجولة تفقد اللواء محمود شعراوى واللواء خالد عبدالعال بعض أحياء المنطقة الشرقية ومن بينها حى المطرية لمتابعة خطط تشغيل الشركات على أرض الواقع ، والتقى الوزير والمحافظ مع مسئولى الشركة فى حضور كل من اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المُخلفات بوزارة التنمية المحلية ، حيث تم التعرف على جهود الشركة فى أعمال النظافة والجمع السكنى من الوحدات السكنية والتجارية وعدد الوحدات التى تخدمها فى حى المطرية وكمية المخلفات المتولدة يومياً وعدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع ، كما حرص وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى الاستماع لآراء بعض المواطنين المترددين فى ميدان المطرية عن الخدمة المقدمة من الشركة لرصد أى شكاوى فيما يخص نظافة الشوارع أو شكاوى من الجمع السكنى للقمامة .

والتقى الوزير والمحافظ أيضاً مع بعض عمال نظافة وكنس الشوارع التابعين للشركة ، حيث تم التعرف على عدد ساعات العمل المكلف بها كل عامل والراتب الشهرى له، حيث أشاروا إلى أنهم كان يعمل فى القطاع غير الرسمى بالمخلفات والتحق للعمل بالشركة فى بداية عملها بالمنطقة الشرقية وهو ما يعد من الأهداف الإيجابية التى حققتها منظومة المخلفات الصلبة الجديدة فى أهمية البعد الاجتماعى للعاملين بالنظافة وإدماج القطاع الغير رسمى فى القطاع الرسمى للمنظومة الجديدة.

كما تابع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جهود توعية المواطنين وأصحاب المحلات والشركات بحى المطرية وباقى أحياء المنطقة الشرقية حول المنظومة الجديدة والحفاظ على نظافة الشارع وجهود فرق التوعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والشباب بمراكز الشباب والطلاب بالمدارس لضمان نجاح المنظومة .

وتفقد اللواء محمود شعراوى واللواء خالد عبدالعال، المحطة الوسيطة الثابتة للمخلفات بمنشأة ناصر والتى تم إنشاءها من خلال الخطة القومية لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ضمن المرحلة الأولى بتكلفة 30 مليون جنيه.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى حرص وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة على المراجعة والمتابعة المستمرة لأداء الشركتين على أرض الواقع فى جميع الأحياء التى تعمل بها ، ومراجعة الالتزامات الخاصة بكل شركة لقياس مدى تحسن مستوى النظافة فى الشارع ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة خاصة منظومة الجمع السكنى لرصد أى سلبيات والعمل على سرعة حلها عل الفور والبناء على الإيجابيات التى تحققت خلال الشهور الماضية .

كما أشار " شعراوى " إلى أن الوزارة قاربت على الانتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات لتقوم بعمليات المتابعة والرقابة للشركتين والهيئة كطرف ثالث مستقل من خلال وضع نظام إلكترونى ومتابعة مستمرة بين الوزارة والمحافظة بما يضمن الشفافية فى تقديم الخدمات .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية تركيز الشركتين على سرعة رفع كفاءة عمليات الجمع السكنى للقمامة من الوحدات السكنية والتجارية بالمنطقتين إلى نسبة 100% ، للمساعدة فى عدم وجود أى تراكمات جديدة للمخلفات فى الشارع ، وأشار الوزير إلى ضرورة تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين بالعاصمة عن منظومة المخلفات والشعور بالتغير الحقيقى والملموس فى عمليات النظافة .

كما وجه اللواء محمود شعراوى بسرعة التخلص من التراكمات التاريخية الموجودة فى بعض المناطق بجميع أحياء مناطق القاهرة الأربعة ووضع خطة للانتهاء من رفعها ونقلها خلال أسبوعين ورفع جميع المخلفات داخل الأحياء السكنية وسيقوم بالمرور مرة أخرى لمتابعتها مع محافظ القاهرة، لافتاً الى أهمية ضبط وأحكام السيطرة والرقابة على أى سيارة مخالفة تقوم بإلقاء مخلفات البناء والهدم أو الرتش بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

وشدد وزير التنمية المحلية على اهتمام ومتابعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لأداء عمل الشركتين فى القاهرة ، بجانب المتابعة المستمرة لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى .

و من جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن هناك متابعة مستمرة من نواب المحافظ لعمل الشركتين على أرض الواقع لمراجعة وتقييم مستوى الأداء فيما يخص النظافة فى الشوارع والمناطق الحيوية والخدمية ، للمحاسبة على أى تقصير وفقاً لالتزامات الشركتين طبقاً لما تم الاتفاق عليه فى العقود الموقعة خاصة بعد الالتزامات المالية من جانب الدولة وكذا مراجعة خطط التشغيل وسرعة حل أى سلبيات أو تحديات .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اهتمام الشركتين بمنظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات فى جميع الأحياء لخفض معدلات وصول القمامة إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل والتزام العاملين بارتداء الزى الموحد المتفق عليه وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية وعدم التركيز فقط على الشوارع الرئيسية و الأسواق والمناطق الخدمية .

وأكد اللواء خالد عبدالعال لمسئولى الشركتين على أن نظافة الشارع بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية هى المعيار الأول لتقييم الأداء والحصول عَلِى رضا المواطنين وشعورهم بوجود تغيير فى المستوى على أرض الواقع .

كما ناشد محافظ القاهرة المواطنين بالتعاون مع الشركات الجديدة وهيئة النظافة وعدم إلقاء القمامة فى الشارع خاصة مع عودة الجمع السكنى للمخلفات ، كما طالب المواطنين بالعاصمة بالالتزام بمواعيد جمع القمامة من عمال الشركتين وعدم إلقاء القمامة فى الشوارع، والإبلاغ الفورى عن أى قصور موجود فى أى حى أو منطقة خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم للشركتين لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالقاهرة ، ولابد من عمل الشركات بكل جدية وجودة مطلوبة للحصول على رضا المواطنين وثقة القيادة السياسية والدولة فى شركات القطاع الخاص المصرى .

وفى ختام الجولة حرص اللواء محمود شعراوى على متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة مع اللواء خالد عبدالعال و رئيس هيئة النظافة والتجميل لتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية فى أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بالتعاون مع رؤساء الأحياء لرفع التراكمات اليومية من القمامة والارتقاء بمستوى النظافة بأحياء المنطقتين للحصول عَلِى رضا المواطنين .