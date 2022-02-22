اليوم السابع
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التعليم تكرم الطلاب المتفوقين فى الاختبار الدولى لمادة الرياضيات الخميس

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 01:12 م
التعليم تكرم الطلاب المتفوقين فى الاختبار الدولى لمادة الرياضيات الخميس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تحتفل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخميس المقبل بالطلاب المتفوقين فى الاختبار الدولى في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات TOFAS الذي عقدته مؤسسة SPRIX,TOKYO التعليمية اليابانية، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي المؤسسة من اليابان.

 

وانطلق السبت 19 فبراير الجارى، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021,2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.
 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.
 


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