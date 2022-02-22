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التعليم العالى: "تمويل العلوم والابتكار" تعلن عن منحة مع الجانب الفرنسى

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 10:41 ص
التعليم العالى: "تمويل العلوم والابتكار" تعلن عن منحة مع الجانب الفرنسى خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تقريرًا من الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول إعلان الهيئة (STDF)، عن فتح باب التقدم لمنحة ما بعد الدكتوراه ضمن برنامج التعاون المصري الفرنسي في دورته التاسعة، وذلك بالتعاون مع المعهد الفرنسي بمصر؛ بهدف التدريب العملي بعد الدكتوراه بمعامل فرنسا، والتعاون البحثي المُشترك لمدة 6 أشهر، بدعم 1700 يورو شهريًا.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المُشترك كالطاقة، والزراعة، والصحة، وعلوم الأرض والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الأساسية والتطبيقية وتكنولوجيا النانو.
 
وتتضمن الشروط أن يكون الباحث مصري الجنسية، وحاصل على درجة الدكتوراه خلال السنوات العشر الماضية، وألا يزيد عمره عن 45 عامًا وقت الموعد النهائي لتلقي المقترحات، بالإضافة إلى أنه يجب ألا يكون قد سبق له الاستفادة من برنامج السفر لفرنسا المُدعم من الحكومة المصرية، وأيضًا أن يكون غير مشارك في مشروع آخر يتم تمويله من الحكومة الفرنسية.
 
وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للمنحة يوم 13 أبريل 2022 الساعة الثانية ظهرًا.
 
وللاطلاع على كافة الشروط والمُستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط التالي:
www.stdf.eg/web/grants/open
 
 

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