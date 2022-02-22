"الاتصالات": توقيع اتفاق تعاون لمنح الماجستير فى الثقافات الرقمية

كتبت هبة السيد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع اتفاق تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وجامعة كوليدج كوركUCC الأيرلندية بشأن منح درجة الماجستير فى الثقافات الرقمية فى إطار مسار الفنون الرقمية للطلاب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية.

يذكر أنه تم إنشاء جامعة كوليدج كوركUCC الأيرلندية منذ أكثر من 170 عاما، وهى جامعة رائدة تشغل المركز الثامن فى التصنيف العالمى لأكثر الجامعات تأثيرا حول العالم فى ضوء أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وفقا لتصنيف "تايمز هاير إديوكيشن" TIMES HIGHER EDUCATION.

ويأتى هذا التعاون استكمالا لسلسة الشراكات التى تقيمها مبادرة بُناة مصر الرقمية مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة. حيث تم عقد شراكات مع جامعة أوتاوا الكندية، وجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، وجامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا الكورية؛ وكذلك جامعة كوينز الكندية.

وبموجب اتفاق التعاون؛ يحق للطالب الحصول على جميع الخدمات الطلابية المقدمة من جامعة كوليدج كورك UCC الأيرلندية عبر الوسائل الالكترونية.

وتغطى المقررات 90 ساعة دراسية معتمدة يتم تدريسها على مدار عام واحد مقسم على ثلاثة فصول دراسية. ومن المقرر أن تبدأ الدفعة الأولى للبرنامج الدراسة فى مارس 2022 بينما تبدأ الدفعة الثانية فى يناير 2023، والدفعة الثالثة فى يناير 2024، وستنتهى الدفعة الأخيرة فى سبتمبر 2024.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الشراكة الجديدة مع جامعة كوليدج كورك الإيرلندية تمثل إضافة قوية فى إطار الشراكات التى عقدتها مبادرة بُناة مصر الرقمية للاستفادة من الخبرات العالمية المحترفة والمتنوعة فى صقل معارف طلاب المبادرة فى خمسة مسارات من مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر تميزًا وطلبا فى العصر الرقمى الذى نشهده فى الوقت الراهن؛ موضحا أنه يتم التعاون مع عدد من الجامعات العالمية لإتاحة الفرصة لطلاب المبادرة بالدراسة من مصر بدول فى كل من أمريكا وآسيا حيث يتيح هذا التعاون فرصة أخرى للدراسة من خلال جامعة بأوروبا.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن هذه الاتفاقية هى الأولى الموقعة مع جامعة أوروبية كما أنها تعد الأولى فى تخصص الثقافات الرقمية فى إطار مسار الفنون الرقمية والذى يتميز بكونه يجمع بين العلوم الاجتماعية والإنسانية والتقنيات المبتكرة؛ مؤكدا على أهمية هذا التعاون لتحقيق أهداف المبادرة المتمثلة فى اثراء المجتمع بالكفاءات والكوادر المتميزة لخدمة الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد السفير شون أوريجان سفير ايرلندا فى القاهرة على أهمية التعاون بين مبادرة بُناة مصر الرقمية والجامعة الإيرلندية لاسيما فيما يحققه من تبادل فى الثقافة والمعرفة بين الجانبين من خلال تطبيق التكنولوجيا والفنون الرقمية معا؛ مشيرا إلى أن هذا التعاون سيسهم فى توفير فرص غير مسبوقة للشباب فى البلدين.

وأعربت المستشارة نازلى الفيومى نائبة رئيس بعثة سفارة جمهورية مصر العربية بأيرلندا عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق بين مبادرة بُناة مصر الرقمية وجامعة كوليدج كورك الايرلندية الذى سيسهم فى بناء قدرات الطلاب الملتحقين بالمبادرة واعداد كفاءات فى تخصص جديد وهام وهو الثقافات الرقمية.

وأكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب على أهمية هذا التعاون المشترك مع جامعة كوليدج كورك الايرلندية فى دعم جهود التحول الرقمى فى مصر من خلال خلق قاعدة من الكفاءات الشابة القادرة على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

ولفتت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية إلى أهمية هذه الشراكة الجديدة مع جامعة كوليدج كورك خاصة أنها أول جامعة أوروبية تنضم لمصفوفة الجامعات التى تتعاون معها مبادرة بُناة مصر الرقمية؛ موضحة أن هذه الشراكة تهدف الى تقديم شهادات لطلاب المبادرة فى تخصص الثقافات الرقمية الذى يدمج بين الفنون الجميلة والتطبيقية والتكنولوجيا.

وأوضح الدكتور جون اوهالوران رئيس جامعة كوليدج كورك UCC أنه بموجب هذا التعاون ستقدم الجامعة شهادة فى تخصص الثقافات الرقمية؛ مؤكدا أنه سيتم توفير آليات للتعلم الرقمى بما يسهم فى إزالة حواجز المسافات والربط بين الطلاب فى مصر والجامعة فى ايرلندا؛ مشيرا الى أن هذا التعاون سيسهم فى بناء الكوادر البشرية والتقنية لخدمة السوق العالمى وتحقيق الأهداف المستقبلية للجامعة والمبادرة.

شارك فى حفل التوقيع الافتراضى عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أساتذة الهندسة وعلوم الحاسب، والمستشارين الأكاديميين للوزارة، وعدد من قيادات جامعة كوليدج كورك UCC.

يذكر أن مبادرة "بُناة مصر الرقمية" قد أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى منحة مجانية مقدمة للمتفوقين من خريجى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة حديثى التخرج من كليات هندسة وحاسبات ومعلومات وعلوم قسم رياضة حاسب آلى وإحصاء، وفنون تطبيقية وفنون جميلة، واقتصاد وإدارة أعمال، وتخطيط عمرانى، ومن جميع المحافظات ويتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة.

وقد بدأت الدراسة فى مبادرة بُناة مصر الرقمية فى الفصل الدراسى ربيع 2021؛ حيث تهدف المبادرة إلى منح درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعمارى الرقمى والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية. وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.

ويتم التعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإكساب طلاب المبادرة الخبرة العملية، كما يتم التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات لتنمية المهارات القيادية والشخصية، وتطوير المهارات اللغوية لطلاب المبادرة.

وقد أتم طلبة الدفعة الأولى للمبادرة مناقشة مشاريع التخرج ومن المقرر أن يتم تخريج الدفعة الأولى فى مارس القادم؛ حيث أتم طلبة الدفعة الأولى الدراسة فى جامعة أوتاوا الكندية فى تخصصات الذكاء الإصطناعى وعلوم البيانات، علوم الروبوتات والأتمتة، والأمن السيبراني.

فيما بدأت المجموعة الأولى الملتحقة بالفصل الدراسى خريف 2021 بالدراسة مع جامعة كوينز الكندية فى تخصص الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وبدأت المحموعة الثانية الملتحفة بنفس الفصل الدراسى بالدراسة مع جامعة أوتاوا الكندية فى تخصصات الذكاء الإصطناعى وعلوم البيانات، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والأمن السيبراني.

وقد تم تنظيم يوم تعرفى لأول الملتحقين بتخصص التكنولوجيا المالية فى الشهر الحالى ومن المخطط أن تبدأ تلك المجموعة الدراسة فى شهر مارس المقبل، كما أنه من المقرر تنظيم معرض توظيفى تفاعلى لطلبة خريجى أول دفعة من مبادرة بناة مصر الرقمية فى شهر مارس .

لمزيد من المعلومات عن المنحة يمكنكم الدخول على موقع المبادرة عبر رابط debi أو التواصل مع مركز الاتصال على رقم 15388.