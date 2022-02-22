اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 12:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإحصاء: 19.5% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للكويت خلال 2021

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 11:38 ص
الإحصاء: 19.5% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للكويت خلال 2021 اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للكويت مسجلة 274 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 229.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 1.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.8%.

وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 13.3%. أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الكويت خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 56.4 مليون دولار. 2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 45.3 مليون دولار. 3. فواكه بقيمة 24.8 مليون دولار. 4. خضر ونباتات بقيمة 17.7 مليون دولار.

5. محضرات خضر بقيمة 12.6 مليون دولار. أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكويت خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.3 مليار دولار. 2. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 30 مليون دولار. 3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4 مليون دولار. 4. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 1.6 مليون دولار. 5. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 1.5 مليون دولار. وبلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 353.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 363.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 10.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين في مصر 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 13.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 31.3 %.

وسجل عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان الكويت 4.7 مليون نسمة عام 2021. وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الكويت طبقــا لتقـديـرات البعثة 609 ألف مصري حتى نهاية 2020، بينـمـا بلـغ عدد المصريين بالكويت طبقاً للمسجلين بالبعثة 25.6 ألف مصري.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

العلاقات المصرية الكويتية

مصر والكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف ارتفعت ودائع المصريين فى البنوك عام 2021؟.. جهاز الإحصاء يكشف: 5731.5 مليار جنيه إجمالى الودائع.. القطاع العائلى يستحوذ على 68.1%.. الأفراد الطبيعيون كلمة السر فى الزيادة.. و2823.5 مليار جنيه فائض السيولة

الإثنين، 21 فبراير 2022 05:00 م

معدل البطالة يتراجع 0.1% بالربع الرابع عام 2021.. جهاز الإحصاء: قوة العمل ترتفع لـ29.653 مليون فرد بنسبة 0.9٪.. وانخفاض البطالة بين الذكـور لـ5.2٪ من إجمالى قوة العمل.. وتتراجع فى الحضر لـ11٪

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:30 م

بمناسبة عيد الحب.. مصر صدرت شيكولاتة قد إيه فى عام 2021 ؟ .. جهاز الإحصاء: 80 مليونا و472 ألف دولار صادرات الهدية الأطعم من يناير وحتى نوفمبر الماضى.. منها 7 ملايين و977 ألف دولار فى شهر نوفمبر الماضى فقط

الإثنين، 14 فبراير 2022 05:40 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة