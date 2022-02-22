الأوقاف: توزيع 25 طن لحوم صكوك إطعام كدفعة رابعة بدءًا من الخميس المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق الدفعة الرابعة من سيارات لحوم صكوك الإطعام بالمحافظات، يوم الخميس المقبل، حيث من المقرر أن يتم توزيع 25 طنا من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف .

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه من المقرر أن يتم توزيع اللحوم على محافظات: "القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- الفيوم- أسيوط- القليوبية- الغربية- الدقهلية- البحيرة- الشرقية- سوهاج- قنا- شمال سيناء- المنوفية- الإسماعيلية" ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (100) طن من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن، وذلك على النحو التالي:

أولًا: يوم الخميس 24/2/2022م

1.القليوبية

1 طن

2. المنوفية

1 طن

ثانيًا: يوم الجمعة 25/2/2022م

1 الشرقية

2 طن

2 سوهاج

2 طن

3 قنا

1 طن

ثالثًا: يوم السبت 26/2/2022م

1-الغربية

1 طن

2 الدقهلية

1 طن

3 الإسماعيلية

1 طن

رابعًا: يوم الأحد 27/2/2022م

1 القاهرة

2 طن

رابعًا: يوم الاثنين 28/2/2022م

1 الجيزة

2 طن

سادسًا: يوم الثلاثاء 1/3/2022م

1 بني سويف

2 طن

2 المنيا

2 طن

3الفيوم

1 طن

4 أسيوط

1 طن

سابعًا: يوم الأربعاء 2/3/2022م

1 الإسكندرية

2 طن

2 شمال سيناء

2 طن

3 البحيرة

1 طن

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.