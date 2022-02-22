اليوم السابع
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إزاى تقدر تحصل على تمويل لشراء شقة؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 06:00 ص
إزاى تقدر تحصل على تمويل لشراء شقة؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإذاعي أحمد يعقوب
كتبت ريهام الباشا

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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع كيفية شراء وحدة سكنية من خلال التمويل العقاري، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.
 
 
ويُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للموسم الـ4 على التوالى، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية ميرا العامرى، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.

برنامج بنكنوت

اذاعة نغم اف ام

التمويل العقارى

شراء الوحدات السكنية

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