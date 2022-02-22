اليوم السابع
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إزاى تحسب غرامة سرقات الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 02:00 ص
إزاى تحسب غرامة سرقات الكهرباء.. اعرف التفاصيل الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن طريقة حساب قيمة غرامة سرقات التيار الكهربائي، ووفقا لقانون الكهرباء الجديد تكون طريقة حساب الغرامة والعقوبات التى يتم تطبيقها على سارقى التيار بعد التعديلات الجديدة  كالآتى:
 
أولا: طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي:
 
1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا".
 
2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
 
ثانيا : عقوبة سرقات التيار الكهربائى
 
1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
 
2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
3- وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

سرقات التيار الكهربائي

وزارة الكهرباء

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عقوبة سرقة الكهرباء

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