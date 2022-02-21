اليوم السابع
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161 وثيقة تعاون بين مصر والأردن على مدار 4 عقود (انفوجراف)

الإثنين، 21 فبراير 2022 09:48 م
161 وثيقة تعاون بين مصر والأردن على مدار 4 عقود (انفوجراف) الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد أسعد

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نشرت وزارة التعاون الدولي، انفوجراف يوضح دورات انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتي نتج عنها 161 وثيقة تعاون في مختلف مجالات التنمية.
 
وعلى مدار 4 عقود مثلت اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، نموذجًا للتعاون المشترك البناء، حيث تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. 
 
انفوجراف اللجنة العليا المصرية الأردنية
انفوجراف اللجنة العليا المصرية الأردنية
 
وخلال انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الثلاثين، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، تم توقيع 5 بروتوكولات في مجالات تنموية مختلفة.
 
وبذلك ترتفع عدد البروتوكولا والاتفاقيات ووثائق التعاون التي تم توقيعها خلال 30 دورة من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، إلى 161 وثيقة، في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين.
 
 

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مصر والأدرن

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التنمية المستدامة

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