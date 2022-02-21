ماذا تفعل حال تلاعب تاجر فى تخفيضات الأوكازيون الشتوى؟

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في العمل بالأوكازيون الشتوي 2022، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية ، كما يمكن الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار في حالة الإعلان عن تخفيضات وهمية ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588" .



ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي، فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون الشتوي، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوي.



وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التى يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء.