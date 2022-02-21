كيف تؤثر أعراض كورونا طويلة الأمد على جسم الإنسان؟

كتبت فاطمة خليل

لا يزال ملايين الأشخاص يعانون من الإرهاق والمشاكل الإدراكية وأعراض أخرى طويلة الأمد بعد الإصابة بفيروس كورونا، وتقدم الأبحاث أدلة تصف الخسائر التي يلحقها فيروس كورونا بالجسم، في هذا التقرير نتعرف على كيف تؤثر أعراض كورونا طويلة الأمد على الجسم، بحسب موقع " seattle times".

تشخيص كورونا طويل الأمد

عادةً ما يظهر الضرر الذي يلحق بالجسم من أعراض كورونا الشديدة - الالتهاب الرئوي وانخفاض الأكسجين والالتهاب - في الاختبارات التشخيصية التقليدية.

يختلف كورونا طويل الأمد، فهو مرض مزمن مع مجموعة متنوعة من الأعراض، كثير منها لا يمكن تشخيصه باستخدام الاختبارات المعملية التقليدية.

أدت الصعوبات في اكتشاف المرض إلى قيام بعض الأطباء بفصل المرضى أو إساءة تشخيص أعراضهم على أنها نفسية جسدية لكن الباحثين الذين نظروا بعمق في مرضى كورونا ذوى لفترة طويلة الأمد وجدوا خللاً واضحًا في جميع أنحاء الجسم.

تقدر الدراسات أنه ربما من 10٪ إلى 30٪ من المصابين بفيروس كورونا قد تظهر عليهم أعراض طويلة الأمد وليس من الواضح سبب إصابة بعض الأشخاص بفيروس كورونا لفترة طويلة بينما لا يصاب الآخرون بذلك، ولكن يبدو أن هناك أربعة عوامل تزيد من الخطر ومنها: المستويات العالية من الحمض النووي الريبي الفيروسي مبكرًا أثناء الإصابة؛ وجود بعض الأجسام المضادة تنشيط فيروس ابشتاين بار ؛ والإصابة بداء السكري من النوع 2.

الجهاز المناعي

يبدو أن مرضى كورونا طويل الأمد يعانون من خلل في جهاز المناعة مقارنة بالمرضى الذين يتعافون تمامًا، و يعتقد العديد من الباحثين أن الخلل المناعي المزمن بعد الإصابة بفيروس كورونا قد يؤدي إلى سلسلة من الأعراض في جميع أنحاء الجسم.

أحد الاحتمالات هو أن الجسم لا يزال يقاوم بقايا فيروس كورونا وجد الباحثون أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع أثناء الإصابة الأولية ، وأن المادة الجينية الفيروسية يمكن أن تظل مغروسة في الأنسجة - في الأمعاء والعقد الليمفاوية وأماكن أخرى - لعدة أشهر.

تحاول الدراسات الجارية تحديد ما إذا كانت هذه الخزانات الفيروسية تسبب التهابًا في الأنسجة المحيطة ، مما قد يؤدي إلى ضباب في الدماغ ومشاكل في الجهاز الهضمي وأعراض أخرى.

وجد الباحثون أيضًا دليلًا على أن كورونا قد يؤدي إلى استجابة مناعية ذاتية دائمة ومدمرة.

لقد وجدت الدراسات مستويات عالية بشكل مدهش من الأجسام المضادة الذاتية، والتي تهاجم عن طريق الخطأ أنسجة المريض، بعد عدة أشهر من الإصابة الأولية.

الاحتمال الثالث هو أن العدوى الفيروسية الأولية تسبب التهابًا مزمنًا، ربما عن طريق إعادة تنشيط فيروسات أخرى في جسم المريض تكون نائمة بشكل طبيعي.

ووجدت إحدى الدراسات أن إعادة تنشيط فيروس Epstein-Barr ، الذي يصيب معظم الناس عندما يكونون صغارًا ، قد يساعد في التنبؤ بما إذا كان الشخص سيصاب بأعراض كورونا لفترة طويلة.

الدورة الدموية



يعاني العديد من مرضى كورونا طويل الأمد من النشاط البدني بعد فترة طويلة من الإصابة الأولية ويعانون من انتكاس الأعراض إذا مارسوا الرياضة.

وتشير الدراسات الأولية إلى أن الخلل الوظيفي في الدورة الدموية قد يضعف تدفق الأكسجين إلى العضلات والأنسجة الأخرى ، مما يحد من القدرة الهوائية ويسبب إرهاقًا شديدًا.

قد يؤدي الالتهاب المزمن إلى تلف الألياف العصبية التي تساعد في التحكم في الدورة الدموية ، وهي حالة تسمى الاعتلال العصبي الليفي الصغير. ترتبط الألياف التالفة ، التي تظهر في خزعات الجلد ، بخلل في الوظائف التلقائية - مثل معدل ضربات القلب والتنفس والهضم - وهو أمر شائع جدًا لدى مرضى كورونا لفترة طويلة.

ووجد باحثون من جنوب إفريقيا مشكلة أخرى في الدورة الدموية: جلطات دموية مجهرية عادة ما تتحلل الجلطات الصغيرة التي تتشكل أثناء الإصابة الأولية بفيروس كورونا بشكل طبيعي ولكنها قد تستمر في مرضى كورونا لفترة طويلة.

يمكن لهذه الجلطات أن تسد الشعيرات الدموية الدقيقة التي تحمل الأكسجين إلى الأنسجة في جميع أنحاء الجسم.

المواد الالتهابية التي تسمى السيتوكينات ، والتي غالبًا ما تكون مرتفعة عند مرضى كورونا لفترة طويلة ، قد تصيب الميتوكوندريا التي تزود خلايا الجسم بالطاقة ، مما يجعلها أقل قدرة على استخدام الأكسجين قد تلتهب أيضًا جدران الأوعية الدموية ، مما يحد من امتصاص الأكسجين.

قد يساهم انخفاض مستويات الأكسجين في ظهور الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كوفيد لفترة طويلة: التعب الشديد وجد الباحثون الذين يدرسون مرضى متلازمة التعب المزمن، والتي تشترك في العديد من الأعراض مع كورونا طويل الأمد،

الدماغ



وجد الباحثون مجموعة واسعة من الخلل الوظيفي في أدمغة مرضى كورونا لفترة طويلة. على الرغم من أنه من غير الواضح عدد المرات التي يخترق فيها فيروس كورونا الدماغ بشكل مباشر ، يبدو أن العدوى الخفيفة تسبب التهابًا كبيرًا في الدماغ .

قد تؤدي العدوى إلى فرط نشاط الخلايا المناعية المسماة الخلايا الدبقية الصغيرة بطريقة تبدو مشابهة للعملية التي يمكن أن تسهم في المشكلات الإدراكية في الشيخوخة وبعض الأمراض التنكسية العصبية.

وجدت مجموعة بحثية أخرى أن كورونا الطويل يمكن أن يقلل بشكل كبير من كمية الأكسجين التي تصل إلى الدماغ ، وهو اكتشاف شوهد أيضًا في المرضى الذين يعانون من حالة مماثلة، متلازمة التعب المزمن.

الرئتين



يعد ضيق التنفس عرضًا متكررًا لكورونا طويل الأمد لكن اختبارات الرئة الشائعة - بما في ذلك تصوير الصدر بالأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب والاختبارات الوظيفية - غالبًا ما تعود إلى طبيعتها.

باستخدام فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي المتخصصة، وجد فريق من الباحثين البريطانيين دليلًا أوليًا على تلف الرئة في مجموعة صغيرة من مرضى كورونا لفترة طويلة الذين لم يدخلوا المستشفى مطلقًا. أشارت الفحوصات التفصيلية لوظائف الرئة إلى أن معظم المرضى تناولوا الأكسجين بكفاءة أقل من الأشخاص الأصحاء، حتى لو بدت بنية رئتيهم طبيعية.