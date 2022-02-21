عضو مجمع البحوث الإسلامية يكشف معنى حق "الكد والسعاية"

كتب محمد شرقاوى

قال عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأستاذ الشريعة والقانون، إن فكرة الكد والسعاية ليست بفكرة حديثة ولكن مطروحة منذ ما يزيد عن قرنين من الزمان، مضيفا أن تدارك الفكرة كثيرا من دول العالم يأخذ بها شمال أفريقيا وغرب أسيا وتقوم على فكرة العدالة فى الحياة المادية بين الزوج والزوجة .

وأضاف عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية خلال مداخلة لبرنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة دى إم سى: "دور الزوجة فى الحياة الزوجية لا ينكره أحد حتى ولو كانت الزوجة تعمل مع الرجل فى البيت، ويجد المنزل به الراحة للتفكير فى عمله، ولها دخل كبير فى تكوين الثروة التى ينفقها الزوج، والفكرة قائمة على اقتسام الحقوق المالية مناصفة بين الزوجين، وتقوم على مبدأ العدالة".

وتابع عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية: "لو اتفق الزوج مع الزوجة على الحصول على نصف المال من الأخر يعد اتفاق شرعى ولا حرج عليه، وإذا لم يتفقا ولجأت للقضاء وطالبت بحقها للقضاء تأتى دور العدالة ومن حقها أن تأخذ نصيبها".