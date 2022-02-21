"سلامة الغذاء" تنشر رسوم مقابل فحص منشآت الأغذية المتداولة بالأحياء المائية

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، قرارًا للهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور حسين منصور، يحمل رقم 2 لسنة 2022، بشأن تحصيل رسوم مقابل خدمة فحص منشآت الأغذية التى تتداول الأحياء المائية.

وتضمنت المادة الأولى من قرار الجريدة الرسمية المنشور، أن يتم تحصيل رسوم مقابل خدمة فحص منشآت الأغذية التى تتداول الأحياء المائية على النحو التالي:



البند الأول- مراكب صيد من المصايد الطبيعة:

1- طول المركب أقل من 6 أمتار بدون موتور، تكلفة رسومه السنوية 100 جنيه

2- طول المركب أقل من 6 أمتار "موتور"، تكلفة رسومه السنوية 300 جنيه

3- طول المركب من 6 أمتار إلى أقل من 12 مترًا، تكلفة رسوم السنوية 400 جنيه.

4- طول المركب من 12 مترًا إلى أقل من 24 مترًا، تكلفة رسومه السنوية 500 جنيه.

5- طول المركب أكثر من 24 مترًا، تكلفة رسومه السنوية 600 جنيه.

وجاء فى البند الثانى وحدة التجهيز والتعبئة الخاصة بمزارع منتجات الأحياء المائية:

1- الطاقة الإنتاجية فى السنة أقل من 20 طنًا تكلفة رسومه السنوية 400 جنيه

2- الطاقة الإنتاجية فى السنة، من 20 طنًا حتى 100 طن، تكلفة رسومه السنوية 1000 جنيه

3- الطاقة الإنتاجية فى السنة، أكثر من 100 طن، تكلفة رسومه السنوية 2000 جنيه.

وفى البند الثالث، موردون منتجات الأحياء المائية "تشمل تجار التجزئة والجملة والوسطاء، أما من ينطبق عليه البند الأول والثانى سيتم الأخذ بالرسوم أقل":-

1- الطاقة التسويقية فى السنة أقل من 10 أطنان، تكلفة رسومه السنوية 400 جنيه.

2- الطاقة التسويقية فى السنة من 10 أطنان إلى 100 طن، تكلفة رسومه السنوية 2000 جنيه.

3- الطاقة التسويقية فى السنة، اكثر من 100 طن، تكلفة رسومه السنوية 4000 جنيه.