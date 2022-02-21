سفير مصر فى كمبالا يلتقى بالسكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية

كتب ـ أحمد جمعة

التقى السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا اليوم الإثنين، فينسنت باجيري السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، حيث تطرق اللقاء إلى مجمل العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وثمن باجيري العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وأوغندا، وأعرب عن تقديره للدعم المصري المستمر للتنمية في أوغندا، الأمر الذي عكسته سلسلة المشروعات المصرية المنفذة خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن تطلع بلاده إلى الدفع بأطر التعاون مع مصر في كافة المجالات. بالإضافة إلى ذلك، وجه المسئول الأوغندي الشكر لمصر لدعمها للترشيحات الأوغندية في المحافل الدولية والإقليمية، مستعرضاً الموقف الأوغندي من التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وتداعيتها على استقرار القارة.

من جانبه، أشاد السفير المصري بمجمل العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين والتنسيق المصري-الأوغندي في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً على الاهتمام المصري بدفع قطار التنمية في أوغندا والدول الأفريقية، مستعرضاً المشروعات المصرية الكبرى التي تم تنفيذها خلال العامين الجاري والماضي، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة بعض الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة السفر بين البلدين بعد رفع القيود الاحترازية لمكافحة جائحة الكورونا.