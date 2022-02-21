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رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى يزور الجامع الأزهر.. صور

الإثنين، 21 فبراير 2022 10:19 م
رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى يزور الجامع الأزهر.. صور جانب من الزيارة
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر، الدكتور مولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى، والدكتور بولات سارسينبايف، رئيس مجلس مركز نور سلطان نزاربايف لتطوير الحوار بين الأديان والحضارات، والوفد المرافق لهم، اليوم الاثنين، بالجامع الأزهر.

 

وقال الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، إن الجامع الأزهر شاهد على جهود علماء الأزهر خلال ألف عام وما قدموه للبشرية من حفظ للعلوم والتراث، وهو بدوره كان علامة فاصلة في تاريخ المسلمين ومنقذ للكثير من الحضارات، مؤكدًا أن المنهج الذي سلكه الأزهر هو سبب في بقائه كل هذه القرون.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر، أن أروقة الجامع الأزهر تستقبل جميع الجنسيات وتقدم لهم الكثير من الخدمات بالمجان كتعليم اللغة العربية للمصريين ولغير الناطقين بها، كما تقدم الفتوى على مدار أيام الأسبوع سواء أكانت مباشرة أو إلكترونية، فضلا عن دورات  الحاسب الآلي وغيرها من الدورات.

 

ومن جانبه أشاد الدكتور مولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، بروعة وجمال تصميم الجامع الأزهر، مؤكدًا أن الجامع الأزهر يعد  رمزًا لكل المسلمين وليس مجرد بناء، كما أشاد بملتقى الخط العربي والزخرفة وانفتاح الأزهر على الفنون وأنه ليست مؤسسة منغلقة أو تهتم بالعلوم الشرعية فحسب بل هو مؤسسة فاتحة ذراعيها للجميع، وهو ما جعلها قبلة لكل الراغبين في دراسة العلوم الشرعية والعربية وغيرها من العلوم.

 

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد استقبل  الدكتور مولين اشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ الكازخستاتى، والوفد المرافق له؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي وتدريب الأئمة ومكافحة التطرف.

 

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