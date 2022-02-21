اليوم السابع
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رئيس جامعة حلوان يشارك في مؤتمر التنمية والبيئة بالوطن العربي

الإثنين، 21 فبراير 2022 12:48 م
رئيس جامعة حلوان يشارك في مؤتمر التنمية والبيئة بالوطن العربي رئيس جامعة حلوان خلال مؤتمر التنمية والبيئة بالوطن العربي
كتب محمد صبحى

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شارك الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان في فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي، تحت عنوان "جائحة كوفيد 19: الدروس والتوابع والخطط المستقبلة".
جاء ذلك عقب مشاركته في اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المنعقد بجامعة أسيوط، المقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.
 
أبدى الدكتور ممدوح مهدي سعادته بهذه المشاركة وسط كوكبة من قيادات الدولة والعلماء والباحثين بالإضافة لمشاركة عدد كبير من الدول المختلفة، في ظل اهتمام القيادة السياسية الواسع بالتنمية البيئية، مشيداً بهذا المؤتمر لما له من أهمية كبيرة في مناقشة عدد من القضايا مثل تداعيات كوفيد 19 على القضايا البيئية، الملوثات البيئية (الكيميائية، البيولوجية)، التغيرات المناخية، المجتمعات السكانية ونظم المعلومات الجغرافية والبيئية، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى محاور مختصة بالبيئة وعلاقتها بالقانون والفنون والإعلام، تكنولوجيا المعلومات وحروب الجيل الرابع وما بعدها، التنوع البيولوجي، التصحر واستصلاح الأراضي ، إدارة المخلفات ، إدارة الموارد المائية، دور الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في العمل البيئي ، التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

جامعة حلوان

ممدوح مهدى

التنمية

البيئة

الوطن العربى

كورونا

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