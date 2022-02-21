اليوم السابع
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الإثنين، 21 فبراير 2022 01:34 م
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء ونظيره الأردنى يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بمجال الحجر الزراعى

الإثنين، 21 فبراير 2022 01:09 م
رئيس الوزراء ونظيره الأردنى يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بمجال الحجر الزراعى مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال الحجر الزراعي
كتبت هند مختار – تصوير – سليمان العطيفى

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أسفرت اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات مختلفة، بالإضافة إلى توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.
 
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ختام أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجانبين؛ حيث تضمنت مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال الحجر الزراعي، ووقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشـّاط، وزيـرة التعـاون الدولـيّ، ومن الجانب الأردني الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية.
 
وفي نهاية الجلسة الختامية، وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، محضر اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

بشر الخصاونة

توقيع برتوكول

مباحثات ثنائية

اخبار اليوم

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