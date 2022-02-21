دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر يغلق أبوابه أمام الزوار حتى عيد القيامة بسبب السيول

كتب محمد الأحمدى

أعلن دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن غلق أبوابة أمام الزوار، وذلك من غدٍ الاثنين حتى عيد القيامة المجيد.

وقال الدير في بيان له اليوم برئاسة الأنبا دانيال أسقف ورئيس الدير: يعتذر دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن عدم استقبالالزوار كافةً بما في ذلك الرحلات والأفراد وراغبي قضاء فترة خلوة.

وأضاف البيان: وأيضًا الآباء الكهنة والآباء الرهبان وأسر الآباء الرهبان خلال الفترة من يوم غد الاثنين وحتى عيد القيامة المجيد.

واختتم دير الأنبا بولا بيانه: وذلك بسبب التلفيات الكبرى التي لحقت بالدير والطرق المؤدية إليه بفعل السيول إلى جانب الإغلاقالسنوي للدير خلال الصوم المقدس.