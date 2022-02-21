حراس جدد فى محراب العدالة.. 143 مندوبا مساعدا يؤدون اليمين بمجلس الدولة (إنفوجراف)

أعلنت إدارة مجلـس الدولـة عن ضوابط الحضور خلف اليمين، المحدد له، الأحـد الموافـق 27 فبراير المقبل، لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعات 2016-2017-2018 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 46 ، 66 لسنة 2022.



حراس جدد فى محراب العدالة تقديم المستندات



مواعيد التقديم

-ضوابط الحضور ليوم حفل حلف اليمين:

الحضور بالزى الرسمى بدلة بلون داكن

الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقى

تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل

تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بالسكرتارية فى موعد غايته 24 فبراير

-إجراءات استكمال التعيين:

أولا: تقديم المستندات:

*عدد 5 صورة شخصية حديثة (زى رسمى، خلفية بيضاء سادة)

*عدد 3 صورة بطاقة الرقم القومى (وجهان – بحجمها الطبيعي)

*إقرار الذمة المالية (من البريد)

*تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أى جهة يعمل بها

*أصل شهادة بالموقف من التجنيد

ثانيا: مواعيد التقديم وفقاً للتوقيتات التالية:

- بالنسبة لخريجى دفعة (2018):

-الساعة 9.00 صباحاً من مسلسل رقم 1 حتی مسلسل رقم 70

-الساعة 11,00 صباحاً من مسلسل رقـم 71 حتى مسلسل رقم 143

- بالنسبة لخريجى دفعتی 2016- 2017

يكون الحضور الساعة الواحدة ظهراً

ثالثا: تقديم المستندات المطلوبة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع