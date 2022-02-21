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حديقة الحيوان تستأنف غدا العمل بسعر 65 جنيها للفرد الخاص بيوم الثلاثاء

الإثنين، 21 فبراير 2022 07:41 م
حديقة الحيوان تستأنف غدا العمل بسعر 65 جنيها للفرد الخاص بيوم الثلاثاء حديقة الحيوان
كتبت: أسماء نصار

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تستأنف حديقة الحيوان بالجيزة غدا العمل بقرار السابق الخاص بتحديد سعر تذكرة الدخول بـ65 جنيها للفرد يوم الثلاثاء من كل اسبوع والدخول من باب الإدارة وذلك بعد انتهاء إجازة نصف العام التى تم تعطيل القرار خلالها.

يشار إلى أن السبب فى تحديد سعر تذكرة دخول الحديقة بـ65 جنيها يوم الثلاثاء لأنه يوم الإجازة للعاملين فى الحديقة.

أكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان بالجيزة شهدت إقبالا كبيرا من رحلات المدارس والجامعات والمواطنين فى إجازة منتصف العام وذلك للاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة، لافتا إلى أن الحديقة شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية نتيجة للدعم الذى يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأضاف رجائى، أن هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم عشرات الآلاف من الزائرين يوميا كذلك توفير استراحات للجمهور، كما تم إضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الأطفال، وهى تشهد إقبالا كبيرا لأنها توفر للأطفال فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الأليفة والتصوير معها أيضا مدينة الملاهى الكهربائية المتكاملة والبدلات النهرية لأول مرة، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تمنح الأطفال الترفيه والبهجة والبدلات على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة.

جدير بالذكر أنه تم استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التى لدينا فيها فائض دون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا وأيضا بالاعتماد على خطة الاكثار التى نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر حيت تم استقدام الدب الروسى والزراف والمها العربى (نوع من الظباء) لأول مرة يدخل الحديقة وبعض الانواع النادرة من الزواحف، كما تم توفير عربات “جولف كار” للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التأجير لمدة ساعة ونصف لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الأثرية فيها.


الزراعة

حديقة الحيوان

تذكرة حديث الحيوان

الجيزة

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