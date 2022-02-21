جمارك مطار شرم الشيخ الدولى تضبط محاولة تهريب سبيكتين ذهبيتين

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمود فتحي شلبي مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب سبيكتين ذهبيتين بالمخالفة لاحكام قانون رقم 68 لسنة 1976 بشان المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشان ضريبة الدمغةوقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة نيوز اير القادمة من مطار بولونيا بإيطاليا ، اشتبه أحمد حسن مأمور اللجنة الجمركية فى راكب إيطالي الجنسية يحمل حقيبتين محاولا الخروج بهما من باب اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء ممنوعة او تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير الحقيبتين علي جهاز الفحص بأشعة x ray بمعرفة أحمد حسام تحت إشراف أحمد حمدي مدير الإدارة فتلاحظ وجود أجسام معتمة.

وبالعرض علي محمد الدغيدي رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول قام بتكليف أحمد مهران مأمور الجمرك بتفتيش امتعة الراكب في حضور أسامة عبد الظاهر وسلامة محمد سلامة من الأمن الجمركي فتبين وجود 2 سبيكة صفراء اللون يشتبه أن تكونا من معدن الذهب بوزن 1.7 كيلوجرام مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر محمود فتحي شلبي مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2022 بعد العرض علي السيد محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع جنوب سيناء .

وقام بتحريز المضبوطات أحمد المنشاوي وأحمد حسام .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي